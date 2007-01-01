Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Дольче с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.
Преимущества:
Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.
Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.
Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.
Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.
В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.
Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалткань, бук, велюр, дерево
- Материал каркасабук
- Цветоранжевый, прозрачный, под лак
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет