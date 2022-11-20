Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1140/1220 мм
- Ширина520 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина630 мм
- Материалткань
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Lazzoli 5124
Стул Аллевар
Стул Ральф рогожка тёмно-серый
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Стул банкетный Флет
Стул с подлокотниками William, бархат винный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден