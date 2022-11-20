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Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое - фото 1

Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 600х1300х800
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : светлое дерево
Материал каркаса : дерево
Покрытие : нет
Цвет поверхности : бежевый
Материал поверхности : дерево
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : РОССИЯ

7,1 кг / 0,063 м3


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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья1300 мм
  • Ширина600 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки7.10 кг

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