Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 600х1300х800
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : светлое дерево
Материал каркаса : дерево
Покрытие : нет
Цвет поверхности : бежевый
Материал поверхности : дерево
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : РОССИЯ
7,1 кг / 0,063 м3
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья1300 мм
- Ширина600 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Допустимая нагрузка100
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки7.10 кг