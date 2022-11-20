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Кресло-шезлонг Виттинген, палисандр - фото 1Кресло-шезлонг Виттинген, палисандр - фото 2

Кресло-шезлонг Виттинген, палисандр

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Упакован в термоусадочную пленку. Пиковая нагрузка 150 кг.

Вес: 10,44 кг
Высота: 96 см
Ширина: 56 см
Длина: 92 см
Упаковка (Д*Ш*В): 144*56*13 см
Упаковка (объем): 0,103 м3
Упаковка (вес): 10,73 кг
Площадь покраски: 2,42 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 38 см

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина920 мм
  • Вес10.4 кг
  • Материал каркасасосна

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