Характеристики товара
Описание
Стул складывается в плоскость толщиной 5 cm лёгким движением руки без использования инструментов. Небольшой наклон сиденья стула позволяет комфортно сидеть даже без упора ногами о пол. Эти стулья можно легко взять с собой на пикник в багажник автомобиля. Чаепитие на балконе не означает загромождение пространства – стулья легко собрать, когда гости ушли. Стулья компактно встанут у большого садового стола. Складные предметы это также идеальное решение для использования в качестве гостевых стульев дома. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.
Вес: 2,73 кг
Высота: 78 см
Ширина: 39 см
Длина: 50 см
Упаковка (Д*Ш*В): 78х44х6 см
Упаковка (объем): 0.021 м3
Упаковка (вес): 2,73 кг
Площадь покраски: 0,86 м2
Высота сиденья: 45 см
Ширина сиденья: 35 см
Длина сиденья: 30 см
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Вес2,7 кг
- Материал каркасадерево