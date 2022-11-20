Фотография Кресло-шезлонг плетеное Bahza от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло-шезлонг плетеное Bahza

4.6
Оптовая цена
от 36 950 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло-шезлонг плетеное Bahza
Кресло-шезлонг плетеное Bahza
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Кресло-шезлонг плетеное Bahza

4.6
36950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина830 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7,5 кг

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