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Шезлонг MALTA2 - фото 1

Шезлонг MALTA2

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Характеристики товара

Описание

76 х 193 х H52, высота подъема подголовника 31/77 см

каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 130
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг

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