Характеристики товара
Описание
76 х 193 х H52, высота подъема подголовника 31/77 см
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 130
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг
76 х 193 х H52, высота подъема подголовника 31/77 см
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 130
ВЕС НЕТТО: 11,5 кг
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый