Характеристики товара
Описание
65 х 193 х H31, высота подъема подголовника 31/85 см
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 130
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг
65 х 193 х H31, высота подъема подголовника 31/85 см
каркас: алюминий, в комплекте подушка, 5 положений подголовника
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 130
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
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Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый