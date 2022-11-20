Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Эстелья» в стиле минимализм для обустройства открытых и закрытых зон отдыха. Рассчитана на 4 персоны.
В комплект входят: журнальный столик из алюминиевого каркаса и столешницы HPL. Размер - 900х500х400 мм, двухместный диван - 1480х780х730 мм, два кресла - 780х780х730 мм
Каркас дивана и кресел выполнен из прочного алюминия и окрашен в белый цвет. Комплект дополняют подушки со съемными чехлами и водоотталкивающей пропиткой. Материал чехлов - 100% полиэстер плотностью 230гр/м2.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина2060 мм
- Длина1480 мм
- Вес64 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбелый
- Размер упаковки1480x1560x см