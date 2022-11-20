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Лаунж-зона Эстелья, четырехместная - фото 1

Лаунж-зона Эстелья, четырехместная

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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Эстелья» в стиле минимализм для обустройства открытых и закрытых зон отдыха. Рассчитана на 4 персоны.

В комплект входят: журнальный столик из алюминиевого каркаса и столешницы HPL. Размер - 900х500х400 мм, двухместный диван - 1480х780х730 мм, два кресла - 780х780х730 мм

Каркас дивана и кресел выполнен из прочного алюминия и окрашен в белый цвет. Комплект дополняют подушки со съемными чехлами и водоотталкивающей пропиткой. Материал чехлов - 100% полиэстер плотностью 230гр/м2.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина2060 мм
  • Длина1480 мм
  • Вес64 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбелый
  • Размер упаковки1480x1560x см

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