Комплексные предложения

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
25 760 ₽32 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Модерн
Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
47 720 ₽52 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Лофт
Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
10 180 ₽12 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект мебели Барный
Настоящее фото товара Комплект мебели Кафе, произведённого компанией ChiedoCover-14%
20 280 ₽23 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект мебели Кафе
Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 280 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект мебели Кьявари
Настоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
2 130 ₽2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект стульев Семейный
Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
4 630 ₽5 290 ₽
Оптовая цена
5
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
29 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект уличной мебели Кемер
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-3, произведённого компанией ChiedoCover
33 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект уличной мебели Кемер-3
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Коста, произведённого компанией ChiedoCover
40 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Коста
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бернардо, произведённого компанией ChiedoCover
42 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Бернардо
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто цветной, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект уличной мебели Калисто цветной
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Калисто
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
23 690 ₽25 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Кемер-2
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели Штайн-2
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Дача, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект уличной мебели Дача
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто-2, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект уличной мебели Калисто-2
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Комплект уличной мебели Штайн-3
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Alvdalen
Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
5 599 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект мебели Банкетный
Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
9 070 ₽9 712 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект мебели для кафе Наполеон
Настоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
3 480 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект Фуршетный
Настоящее фото товара Комплект мебели Eames, произведённого компанией ChiedoCover-21%
11 180 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект мебели Eames
Настоящее фото товара Комплект мебели Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект мебели Барселона
Настоящее фото товара Комплект мебели Тулуза, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект мебели Тулуза
Настоящее фото товара Комплект мебели Гренада + Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Комплект мебели Гренада + Неаполь
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Равенна + Киберон
Настоящее фото товара Комплект мебели Мадрид + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект мебели Мадрид + Сиена
Настоящее фото товара Комплект мебели Порту + Порту контраст, произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект мебели Порту + Порту контраст
Настоящее фото товара Комплект мебели Гранада + Турин, произведённого компанией ChiedoCover
84 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Гранада + Турин
Настоящее фото товара Комплект мебели Эвора + Верона, произведённого компанией ChiedoCover
96 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Комплект мебели Эвора + Верона
Настоящее фото товара Комплект мебели Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Мерида
Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект мебели Равенна + Сиена

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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