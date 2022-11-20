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Лаунж-зона Гранада - фото 1

Лаунж-зона Гранада

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Модульная лаунж-зона Глория

Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Гранада» − функциональный комплект мебели, который может использоваться в качестве уютного уголка отдыха на открытом воздухе.

Комплект состоит из: трехместного дивана - 2000х900х560 мм, двух кресел - 1000х900х560 мм, журнального столика - 900х500х400 мм.

Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного в темно-серый цвет. Дополняют комплект подушки со съемными чехлами. Материал прочный, с водоотталкивающей пропиткой. Журнальный столик со столешницей из высококачественного монолитного комакт- пластика HPL, толщиной 12 мм, цвет - «черный мрамор»

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина1800 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес86 кг
  • Материал каркасаалюминий

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