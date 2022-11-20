Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Гранада» − функциональный комплект мебели, который может использоваться в качестве уютного уголка отдыха на открытом воздухе.
Комплект состоит из: трехместного дивана - 2000х900х560 мм, двух кресел - 1000х900х560 мм, журнального столика - 900х500х400 мм.
Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного в темно-серый цвет. Дополняют комплект подушки со съемными чехлами. Материал прочный, с водоотталкивающей пропиткой. Журнальный столик со столешницей из высококачественного монолитного комакт- пластика HPL, толщиной 12 мм, цвет - «черный мрамор»
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина1800 мм
- Длина2000 мм
- Вес86 кг
- Материал каркасаалюминий