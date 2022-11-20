Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Эстелья» для обустройства открытых пространств для отдыха. Рассчитана на 5 персоны.
В комплект входят: журнальный столик из алюминиевого каркаса и столешницы HPL. Размер - 900х500х400 мм, треххместный диван -2080х780х730 мм, два кресла - 780х780х730 мм
Каркас дивана и кресел выполнен из прочного алюминия и окрашен в белый цвет. Комплект дополняют подушки со съемными чехлами и водоотталкивающей пропиткой темно-серого цвета. Материал чехлов - 100% полиэстер плотностью 230гр/м2.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина2060 мм
- Длина2080 мм
- Вес75 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки2080x1560x см