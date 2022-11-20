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Диван двухместный Эстелья - фото 1

Диван двухместный Эстелья

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Характеристики товара

Описание

Стильный металлический диван «Эстелья» рассчитан на две персоны. Каркас изготовлен из легкого, но прочного алюминия, окрашенного в белый цвет порошковой краской. В копмлекте предусмотрены подушки темно-серого цвета со съемными чехлами с влагоотталкивающей пропиткой. Ножки дивана оснащены пластиковыми наконечниками, с помощью которых можно отрегулировать равномерное расположение мебели.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина1480 мм
  • Вес26 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки1480x780x7 см

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