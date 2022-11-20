Характеристики товара
Описание
Стильный металлический диван «Эстелья» рассчитан на две персоны. Каркас изготовлен из легкого, но прочного алюминия, окрашенного в белый цвет порошковой краской. В копмлекте предусмотрены подушки темно-серого цвета со съемными чехлами с влагоотталкивающей пропиткой. Ножки дивана оснащены пластиковыми наконечниками, с помощью которых можно отрегулировать равномерное расположение мебели.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина780 мм
- Длина1480 мм
- Вес26 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки1480x780x7 см