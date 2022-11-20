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Модульная лаунж-зона Барселона - фото 1Модульная лаунж-зона Барселона - фото 2

Модульная лаунж-зона Барселона

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Характеристики товара

Описание

Модульная лаунж-зона «Барселона» рассчитана на большую компанию до 7 человек. Она включает в себя: кофейный столик – 650×650×330 мм, трансформирующийся диван, состоящий из модулей: левого и правого (размер – 1400×750×660мм), углового (размер – 750×750×660мм) и центрального (размер – 650×750×660мм).

Уличный комплект мебели имеет натуральный деревянный каркас из акации, который оплетен вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон серого цвета. Модули идут в комплекте с подушками в этой же цветовой гамме. Они пошиты из полиэстера с плотностью 230гр/м2. Предусмотрена обработка материала влагоотталкивающей пропиткой. Столик сделан тоже из натуральной акации, а его столешница выполнена из закаленного стекла толщиной 5 мм.

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Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Ширина2180 мм
  • Длина2150 мм
  • Вес68 кг
  • Размер упаковки1520x800x1 см

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