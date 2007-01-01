Мебель для дачи

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
23 690 ₽25 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Кемер-2
Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 230 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул без подлокотников Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект уличной мебели Alvdalen
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Калисто
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто цветной, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект уличной мебели Калисто цветной
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто-2, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект уличной мебели Калисто-2
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Дача, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект уличной мебели Дача
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Комплект уличной мебели Штайн-3
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
29 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект уличной мебели Кемер
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-3, произведённого компанией ChiedoCover
33 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект уличной мебели Кемер-3
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Коста, произведённого компанией ChiedoCover
40 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Коста
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Бернардо, произведённого компанией ChiedoCover
42 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект уличной мебели Бернардо
Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол уличный Агиос
Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол уличный Асоль
Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол уличный Океан
Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол уличный Севу
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели Штайн-2
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
4 410 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул складной Sundays Tiger, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Sundays Tiger
Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
14 110 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Filippa
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели дачный , произведённого компанией ChiedoCover
4 130 ₽
Оптовая цена
4.1
Комплект уличной мебели дачный
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103, произведённого компанией ChiedoCover
7 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103
Настоящее фото товара Комплект уличной мебели №6, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
5
Комплект уличной мебели №6
Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Борно серый
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол-трансформер Лерида белый
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол-трансформер Лерида орех
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд венге, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол-трансформер Лидвуд венге
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол-трансформер Лидвуд белый
Настоящее фото товара Стол-трансформер Ликата, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол-трансформер Ликата
Настоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
44 390 ₽
Оптовая цена
5
Стол-трансформер Линвуд белый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
41 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Veil 3-х местный
Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Grand 3-х местный
Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Сервировочный столик Siesta
Настоящее фото товара Сундук GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Сундук GRAND

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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