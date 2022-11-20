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Кресло лофт Лимиа - фото 1Кресло лофт Лимиа - фото 2

Кресло лофт Лимиа

7 оценок
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Кресло лофт Саммит

Характеристики товара

Описание

Высота: 68 см

Ширина: 91 см

Глубина: 93 см

Материал: дерево, ткань

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Выполненные заказы

Кресло лофт Лимиа, ткань Era 05, каркас орех
Кресло лофт Лимиа, ткань Era 05, каркас орех
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