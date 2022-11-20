Характеристики товара
Описание
Высота: 68 см
Ширина: 91 см
Глубина: 93 см
Материал: дерево, ткань
Высота: 68 см
Ширина: 91 см
Глубина: 93 см
Материал: дерево, ткань
Стул Lady пластик белый
Стул Lady пластик коричневый
Стул Lady пластик серо-зеленый
Стул Lady пластик черный
Стул Юта серый
Стул Юта синий
Кресло Шале велюр бежевый
Стул Валенсия оранжевый
Стул Валенсия темно-синий
Стул Валенсия фиолетовый
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Matrix, черный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден