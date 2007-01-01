Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лофт Лимиа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лофт Лимиа
33 оценки
55 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло лофт Лимиа - фото 1Кресло лофт Лимиа - фото 2Кресло лофт Лимиа - фото 3
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло лофт Лимиа производства ChiedoCover

Кресло лофт Лимиа

Артикул: CH-004-870
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина910 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота680 мм
  • Материалткань, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик
Фотография товара Стул Изо, ткань синяя, сетка оранжевая, крестовина пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Немо
Фотография товара Стул-кресло Немо от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Лимиа - модель в стиле лофт для современных кафе и баров.

Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.

Преимущества:

- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина910 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота680 мм
  • Материалткань, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-1, экокожа черный

37
Фотография товара Диван Боно, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Боно, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Боно, 2-х местный

68
Фотография товара Диван Модус 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Модус 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Модус 2х местный

74
Фотография товара Диван Олимп 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Олимп 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Диван Олимп 2х местный

98
Фотография товара Диван Стоун 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Диван Стоун 2х местный

46
Фотография товара Кресло Анкона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Анкона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Анкона

50
Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 730
Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

53
  • черный
  • серый
В наличии 204 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Осло велюр капучино

26
В наличии 65 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, синий

33
  • серый
  • желтый
  • зеленый
  • синий
В наличии 91 шт.

Другие товары из раздела мебель для лаунж зоны

Фотография товара Лаунж-зона Гранада от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Гранада, произведённого компанией ChiedoCover
258 590
Оптовая цена

Лаунж-зона Гранада

47
Фотография товара Лаунж-зона Эстелья, пятиместная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Эстелья, пятиместная, произведённого компанией ChiedoCover
244 190
Оптовая цена

Лаунж-зона Эстелья, пятиместная

33
Фотография товара Гранада диван 3-местный, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гранада диван 3-местный, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Гранада диван 3-местный, темно- серый

11
  • серый
  • темно-серый
Фотография товара Гранада диван 3-местный, шагрень, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гранада диван 3-местный, шагрень, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Гранада диван 3-местный, шагрень, темно-серый

9
  • серый
  • темно-серый
Фотография товара Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
61 390
Оптовая цена

Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серый

7
  • коричневый, серый
  • темно-серый

Товар в корзине

Кресло лофт Лимиа
Кресло лофт Лимиа
от 55 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности