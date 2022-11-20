Характеристики товара
Описание
Искусственный ротанг - удивительный материал, он легкий и одновременно прочный, устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, не нуждается в специальном уходе и хранении. Подушка выполнена из водооталкивающего материала. Не требует специального ухода. И что очень важно сегодня, в стремлении сохранить и сберечь природу, искусственный ротанг может быть повторно переработан! Металлические каркасы нашей мебели крепкие и надежные, не боятся холода, жары и влаги, поэтому не подвержены коррозии, что увеличивает срок эксплуатации до 30 лет. Внешний вид также очень важен и мы стараемся чтобы наши подвесные кресла были не только функциональными, но и стильными. Уютное подвесное кресло с мягкими подушками станут любимым местом вашей семьи где можно будет провести безмятежные часы отдыха и релаксации на свежем воздухе.
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина750 мм
- Цветбежевый