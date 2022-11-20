Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Вес32 кг
- Материалискусственный ротанг
- Цветкоричневый
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стол Лидер 1
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Офисный с пюпитром
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден