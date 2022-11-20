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Подвесное кресло Sevilla Verde черное

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1100 мм
  • Вес32 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветкоричневый

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