Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Вес35.5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
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Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стол Лидер 5, венге
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден