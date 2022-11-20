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Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный - фото 1Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный - фото 2

Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Этот журнальный столик Ле-Ман, Ø 80 см, сделан из цельного дерева минди с черной отделкой, раскрывая вены, которые делают каждый стол эксклюзивным. База также имеет оригинальный дизайн из кусков, выполненных из того же вида дерева и отделки, размещенных один за другим. Древесина имеет сертификат FLEGT, поэтому она также экологична, так как производится из ответственных рубок и устойчивых лесов. Уникальная и подлинная вещь, как вы.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес14 кг
  • Материалмассив

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