Характеристики товара
Описание
Этот журнальный столик Ле-Ман, Ø 80 см, сделан из цельного дерева минди с черной отделкой, раскрывая вены, которые делают каждый стол эксклюзивным. База также имеет оригинальный дизайн из кусков, выполненных из того же вида дерева и отделки, размещенных один за другим. Древесина имеет сертификат FLEGT, поэтому она также экологична, так как производится из ответственных рубок и устойчивых лесов. Уникальная и подлинная вещь, как вы.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Глубина800 мм
- Вес14 кг
- Материалмассив