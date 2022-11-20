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Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный - фото 1Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный - фото 2Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный - фото 3

Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный

Артикул: CH-035-720
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота560 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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