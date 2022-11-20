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Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 1Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 2Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 3Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 4Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 5Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 6Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень - фото 7

Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень

Артикул: CH-035-582
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес68 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекЛДСП / металл
  • Количество мест4
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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