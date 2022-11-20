Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Вес35 кг
- Объем0.16 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло
Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной
Стол деревянный Лота Лофт, дуб
Стол стеклянный Komin 1 черный
Стол Фрейк, светло-коричневый
Стол прямоугольный KENNER Берлин-120, кремовый
Комплект уличной мебели Престиж
Стол Melan белый, золотой
Стол обеденный Ballet 120*75 серый