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Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 1Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 2Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 3Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 4Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 5Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 6Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 7Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 8Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 9Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной - фото 10

Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной

Артикул: CH-035-482
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1070 мм
  • Высота780 мм
  • Вес78.25 кг
  • Объем0.45 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест3
  • Страна изготовленияРоссия

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