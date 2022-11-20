Товар в корзине. Перейти
Стол Сканди К 90, Слоновая кость - фото 1Стол Сканди К 90, Слоновая кость - фото 2

Стол Сканди К 90, Слоновая кость

Артикул: CH-053-005
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Фотография товара Стол Сарагоса темный квадрат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

34
Настоящее фото товара Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец

46
Фотография товара Стол раскладной Lincoln малый, глазурованное стекло черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Lincoln малый, глазурованное стекло черный, произведённого компанией ChiedoCover
81 400
Оптовая цена

Стол раскладной Lincoln малый, глазурованное стекло черный

42
Фотография товара Стол раскладной Madison 100, матовое закаленное стекло белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Madison 100, матовое закаленное стекло белый, произведённого компанией ChiedoCover
47 900
Оптовая цена

Стол раскладной Madison 100, матовое закаленное стекло белый

37
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 8909
18 390 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный

46
Фотография товара Стол обеденный Онур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена

Стол обеденный Онур

172
Фотография товара Стол раскладной Rochester , дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Rochester , дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Стол раскладной Rochester , дуб

50
Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Распродажа
Фотография товара Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8908
8 560 ₽Оптовая цена

Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный

50
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол деревянный Энлэй кантри 2047, белый

49

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69053
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 427 шт.
Фотография товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 565
Оптовая цена

Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

343
В наличии 132 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79029
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

36
В наличии 104 шт.
Фотография товара Стол Slab, серый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Slab, серый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стол Slab, серый дуб

50
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от21 9908
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард молочный с золотой патиной

32
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69016
16 226 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый

50
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный

5
В наличии 13 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди К 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29016
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Орех

14
В наличии 1 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 69018
31 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Слоновая кость

6
В наличии 3 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99011
30 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Слоновая кость

14
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Стол раздвижной Гранд, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранд, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Гранд, дуб

5
New
Фотография товара Стол обеденный Opera 180х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Стол обеденный Opera 180х90 белый

10
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стол Сканди К 90, Слоновая кость
Стол Сканди К 90, Слоновая кость
от 24 290
29 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

324
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик золотой

320
В наличии 161 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.