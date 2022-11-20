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Стол Бран дерево белое

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Стол Бран кантри орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1040 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота760 мм
  • Вес38.5 кг
  • Объем0.5 мл
  • Материал каркасаЛДСП
  • Количество мест2
  • Материал ножекЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия

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