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Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 1Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 2Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 3Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 4Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 5Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 6Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 7Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 8Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 9Стол деревянный Виват темный шимо / хром - фото 10

Стол деревянный Виват темный шимо / хром

Артикул: CH-035-670
44 оценки
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Стол деревянный Виват темный венге / черный
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Стол деревянный Виват темный венге / черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес42 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветбежевый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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