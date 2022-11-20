Характеристики товара
Описание
Стол "Shuttle" настоящая находка для владельцев полноразмерных домашних компьютеров. На отдельных специальных поверхностях можно разместить монитор и системный блок. Раздельные поверхности для клавиатуры и мыши можно отрегулировать под разным углом, а ограничитель не позволит клавиатуре соскальзывать. В целом, стол позволит полноценно работать за компьютером не загромождая пространство.
Основные характеристики
- Высота800/1300 мм
- Ширина580 мм
- Длина800 мм
- Вес12 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка50
- Цветкоричневый, черный