Товар в корзине. Перейти
Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 1Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 2Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 3Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 4Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 5Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 6Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 7Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 8Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 9Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 10Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 11Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 12Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 13Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 14Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 15Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 16Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 17Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 18Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 19Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 20Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 21Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 22Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия» - фото 23

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2 цветная серия»

Артикул: CH-050-955
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»
Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»
Следующий Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»

Характеристики товара

Описание

  • Самый компактный складной стол для ноутбука среди аналогов.
  • Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 60х45х55(80), в сложенном виде 60х45х9.
  • Масса стола 8,5 кг.
  • Стол регулируется по высоте от 55 до 80 см.
  • Легко настроить угол наклона столешницы от 0 до 90 градусов.
  • Благодаря складной телескопической штанге, хранение стола становится максимально компактным и удобным. В сложенном виде всего 9 см.
  • Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
  • Стол имеет 4 колесные опоры с тормозами.
  • Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
  • Цвет столешницы представлен в различных цветах: лайм, индиго, оранж, пурпур, янтарь.
  • Цвет каркаса под цвет столешницы: лайм, индиго, оранж, пурпур, янтарь.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота550/800 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Аннес, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
31

Стол Аннес

Распродажа
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
124

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Конвей, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
44

Стол садовый Конвей

Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
39

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборныйНастоящее фото товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
119

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный

В наличии 71 шт.
Стол складной Бани, пластиковыйНастоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
148

Стол складной Бани, пластиковый

В наличии 72 шт.
Стол складной Бани, круглыйНастоящее фото товара Стол складной Бани, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
42

Стол складной Бани, круглый

В наличии 100 шт.
Стол складной Раунд 120Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
109

Стол складной Раунд 120

В наличии 33 шт.
Поднос для завтрака Сандино, столикНастоящее фото товара Поднос для завтрака Сандино, столик, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
44

Поднос для завтрака Сандино, столик

Столик для ноутбука СандиноНастоящее фото товара Столик для ноутбука Сандино, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
41

Столик для ноутбука Сандино

С этим товаром покупают

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
43

Скатерть Мати

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
44

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
38

Скатерть Saten

Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветокНастоящее фото товара Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от3 650
46

Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок

Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
39

Скатерть синий лен

Скатерть Стеклярус, прямоугольныйНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
32

Скатерть Стеклярус, прямоугольный

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
38

Скатерть Тесьма, круглая

Другие товары из раздела столы

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
49

Стол Conti, бежевый глянец

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
50

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
38

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
43

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
34

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
41

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
40

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
37

Стол Лофт 81