Характеристики товара
Описание
- Самый компактный складной стол для ноутбука среди аналогов.
- Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 60х45х55(80), в сложенном виде 60х45х9.
- Масса стола 8,5 кг.
- Стол регулируется по высоте от 55 до 80 см.
- Легко настроить угол наклона столешницы от 0 до 90 градусов.
- Благодаря складной телескопической штанге, хранение стола становится максимально компактным и удобным. В сложенном виде всего 9 см.
- Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
- Стол имеет 4 колесные опоры с тормозами.
- Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
- Цвет столешницы представлен в различных цветах: лайм, индиго, оранж, пурпур, янтарь.
- Цвет каркаса под цвет столешницы: лайм, индиго, оранж, пурпур, янтарь.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина450 мм
- Высота550/800 мм
- Вес8.5 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.03 м3