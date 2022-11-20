Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Виват белый - фото 1Стол деревянный Виват белый - фото 2Стол деревянный Виват белый - фото 3Стол деревянный Виват белый - фото 4Стол деревянный Виват белый - фото 5Стол деревянный Виват белый - фото 6Стол деревянный Виват белый - фото 7Стол деревянный Виват белый - фото 8Стол деревянный Виват белый - фото 9Стол деревянный Виват белый - фото 10

Стол деревянный Виват белый

Артикул: CH-035-671
41 оценка
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Виват темный шимо / хром
Стол деревянный Виват темный шимо / хром
Следующий Стол деревянный Престиж светлый венге
Стол деревянный Виват темный шимо / хром

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес42 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFTНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT, произведённого компанией ChiedoCover
62 090
Оптовая цена
47

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLEНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE, произведённого компанией ChiedoCover
67 790
Оптовая цена
34

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE

Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RHНастоящее фото товара Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH, произведённого компанией ChiedoCover
89 290
Оптовая цена
30

Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлыйНастоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
51

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый

В наличии 672 шт.
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темныйНастоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
67

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный

В наличии 1629 шт.
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
97

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черныйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
76

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный

В наличии 17 шт.
Стол Роллинг, многофункциональный на колёсахНастоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
76

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черныйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
68

Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный

Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черныйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
54

Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный

В наличии 105 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Диван Честер, черныйНастоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
100

Диван Честер, черный

Стул Сент-Джонс, белыйНастоящее фото товара Стул Сент-Джонс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
33

Стул Сент-Джонс, белый

В наличии 30 шт.
Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
95

Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркас

Вазон-клумба Алзамай, 330/60Настоящее фото товара Вазон-клумба Алзамай, 330/60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
44

Вазон-клумба Алзамай, 330/60

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
40

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён

Другие товары из раздела столы на колесиках

Настоящее фото товара Подкатной столик Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
48

Подкатной столик Фаворит

Стол сервировочный ТюрНастоящее фото товара Стол сервировочный Тюр, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена
46

Стол сервировочный Тюр

Стол сервировочный АмурНастоящее фото товара Стол сервировочный Амур, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
48

Стол сервировочный Амур

Стол сервировочный МаркоНастоящее фото товара Стол сервировочный Марко, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
42

Стол сервировочный Марко

Настоящее фото товара Стол сервировочный Ральф, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
35

Стол сервировочный Ральф

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
60

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
56

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

Стол деревянный Виват светлый венге / белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Виват светлый венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
47

Стол деревянный Виват светлый венге / белый

В наличии 10 шт.
Стол деревянный Виват темный венге / черныйНастоящее фото товара Стол деревянный Виват темный венге / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
32

Стол деревянный Виват темный венге / черный

В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стол деревянный Виват белый
Стол деревянный Виват белый
от 17 890
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Диван Честер, черныйНастоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
100

Диван Честер, черный

Стул Сент-Джонс, белыйНастоящее фото товара Стул Сент-Джонс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
33

Стул Сент-Джонс, белый

В наличии 30 шт.
Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
95

Стул Chilli Q, бирюзовый велюр/ черный каркас

Вазон-клумба Алзамай, 330/60Настоящее фото товара Вазон-клумба Алзамай, 330/60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
44

Вазон-клумба Алзамай, 330/60