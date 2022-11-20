Характеристики товара
Описание
Размер: 600 x 600 x 750 мм
Столешница: массив сосны
Размер: 600 x 600 x 750 мм
Столешница: массив сосны
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая
Люстра Marseille 12
Полукресло Джеймс
Кресло Монако
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди