Товар в корзине. Перейти
Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 1Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 2Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 3Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 4Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 5Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 6Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 7Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 8Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» - фото 9

Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист»

Артикул: CH-050-953
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»
Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»
Следующий Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»
Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»

Характеристики товара

Описание

  • Стол «Твист» - мобильный компьютерный столик, можно использовать в качестве компактного рабочего места или подставки для ноутбука.
  • Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 60х45х55(80), в сложенном виде 60х45х68.
  • Масса стола 7,3 кг.
  • Стол регулируется по высоте от 55 до 80 см
  • Легко настроить угол наклона столешницы от 0 до 90 градусов.
  • Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
  • Стол имеет 4 колесные опоры с тормозами.
  • Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
  • Цвет каркаса представлен в 2х цветах: белый, черный. Цвет столешницы в 4х цветах: белый, черный, дуб сонома, венге.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота550/800 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки8 кг

Похожие товары

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
156

Стол складной Натали белый

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
136

Стол складной Натали серый

Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
165

Стол складной Натали зеленый

Распродажа
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 3909
6 990 ₽Оптовая цена
114

Стол складной Виктория 150

В наличии 50 шт.
Распродажа
Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
30

Стол складной Виктория 120

В наличии 40 шт.
Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
149

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
151

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Складной двухъярусный банкетный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
41

Складной двухъярусный банкетный стол

Распродажа
Стол Лидер 3 d1500, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39013
6 190 ₽
474

Стол Лидер 3 d1500, орех, черный

В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
497

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
49

Скатерть Габардин, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
44

Скатерть Сатин

Скатерть Лен, лесной зеленыйНастоящее фото товара Скатерть Лен, лесной зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
50

Скатерть Лен, лесной зеленый

Скатерть Лента, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Лента, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
33

Скатерть Лента, закругленные углы

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
38

Скатерть Тесьма, круглая

Скатерть Тесьма, овальнаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
43

Скатерть Тесьма, овальная

Скатерть Бахрома, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
38

Скатерть Бахрома, прямоугольная

Другие товары из раздела столы

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
49

Стол Conti, бежевый глянец

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
50

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
38

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
43

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
34

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
41

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
40

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
37

Стол Лофт 81