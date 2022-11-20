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Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый - фото 1Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый - фото 2Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый - фото 3Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый - фото 4

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

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Характеристики товара

Описание

Многофункциональный стол на колесах «Isola» — настоящее спасение для работающих удаленно из дома. С ним организовать рабочее место можно прямо из кровати или возле дивана. Достаточно всего лишь отрегулировать стол по высоте и поставить его в нужном месте. Легкий и компактный стол не займет много места в доме, но возьмет на себя функции обеденного или детского столика, прикроватной тумбочки и даже полноценного рабочего стола с ноутбуком.

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Основные характеристики

  • Высота660/900 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина800 мм
  • Вес7 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка45
  • Цветбежевый, белый

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