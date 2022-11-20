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Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый - фото 1Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый - фото 2Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый - фото 3Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый - фото 4

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

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Характеристики товара

Описание

Стол "Shuttle" настоящая находка для владельцев полноразмерных домашних компьютеров. На отдельных специальных поверхностях можно разместить монитор и системный блок. Раздельные поверхности для клавиатуры и мыши можно отрегулировать под разным углом, а ограничитель не позволит клавиатуре соскальзывать. В целом, стол позволит полноценно работать за компьютером не загромождая пространство.

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Основные характеристики

  • Высота800/1300 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина800 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветбежевый, белый

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