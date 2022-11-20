Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина770 мм
- Длина1480 мм
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки1500 мм
- Объём упаковки0.09 м3
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Обеденная группа Kingston
Комплект мебели Jesika
Лаунж зона Milan
Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
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