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Стол Эстер, окрашенный - фото 1Стол Эстер, окрашенный - фото 2Стол Эстер, окрашенный - фото 3

Стол Эстер, окрашенный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина770 мм
  • Длина1480 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки1500 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

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