Характеристики товара
Описание
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.
Каркас: металл
Столешница: верзалит
Размеры: 700х700 мм
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.
Каркас: металл
Столешница: верзалит
Размеры: 700х700 мм
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол уличный Калисто круглый
Стол уличный Калисто квадратный
Стол Севилья
Стол уличный Классика
Стол уличный Порто
Стол уличный Бистро
Стол уличный 1201DP
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