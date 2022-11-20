Характеристики товара
Описание
Модель складного стола-книжки с размерами в разложенном виде 122*61*74* см. Столешница складная, толщиной 4,5 см.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности 25*1 мм, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61,7*8,2*64
Масса брутто: 9
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1220 мм
- Длина610 мм
- Вес8.5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка200 кг
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки617 мм
- Высота упаковки82 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки9 кг