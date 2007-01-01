Характеристики товара
Описание
Специально разработанный для того, чтобы занимать очень мало места,
Клип представляет собой профессиональный квадратный стол из стеклопластика, состоящий из центральной колонны с 4-мя ножками и столешницы ДюрелТоп, на которой выгравирован круглый перфорированный рисунок.Особенности:
- Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
- ДюрелТоп – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности. Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков. Качественные столешницы ДюрелТоп не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
- Матовая отделка.
- Накладки на ножках с регулируемой высотой.
- Пригодный для вторичной переработки материал.
- Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.
- Цвет: антрацит
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки145 мм
- Вес упаковки12.10 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет