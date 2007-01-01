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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Клип 80, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Клип 80
50 оценок
22 290
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Стол пластиковый обеденный Клип 80 - фото 1Стол пластиковый обеденный Клип 80 - фото 2Стол пластиковый обеденный Клип 80 - фото 3Стол пластиковый обеденный Клип 80 - фото 4Стол пластиковый обеденный Клип 80 - фото 5

Стол пластиковый обеденный Клип 80

Артикул: CH-010-665
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Специально разработанный для того, чтобы занимать очень мало места,

Клип представляет собой профессиональный квадратный стол из стеклопластика, состоящий из центральной колонны с 4-мя ножками и столешницы ДюрелТоп, на которой выгравирован круглый перфорированный рисунок.Особенности:


  • Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
  • ДюрелТоп – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности. Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков. Качественные столешницы ДюрелТоп не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
  • Матовая отделка.
  • Накладки на ножках с регулируемой высотой.
  • Пригодный для вторичной переработки материал.
  • Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.
  • Цвет: антрацит

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки145 мм
  • Вес упаковки12.10 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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