Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1480 мм
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки1490 мм
- Объём упаковки0.14 м3
Обеденная группа Giza Medison Premium
Обеденная группа Kingston
Комплект мебели Jesika
Лаунж зона Milan
Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Комплект мебели под ротанг Idea Favorit
Обеденный комплект Вобурн
Диван Veil 2-х местный
Подвесное кресло Шезлонг
Кресло пластиковое Coccolona, красный
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Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Табурет пластиковый Poggio, белый
Кресло Вермонт, плетеное
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди