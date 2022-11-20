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Стол Бьорн 150, пропитка - фото 1Стол Бьорн 150, пропитка - фото 2Стол Бьорн 150, пропитка - фото 3

Стол Бьорн 150, пропитка

15 оценок
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Стул Тоскана
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Стул Тоскана

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1480 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки1490 мм
  • Объём упаковки0.14 м3

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