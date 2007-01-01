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Настоящее фото товара Гарнитур Пикник, произведённого компанией ChiedoCover
Гарнитур Пикник
15 оценок
16 190
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Гарнитур Пикник

Артикул: CH-073-713
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1370 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота720 мм
  • Материалполипропилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Гарнитур Пикник – Ваша идеальная мебель для отдыха на природе!



Представляем вам Гарнитур Пикник – незаменимый спутник для любителей активного отдыха и уютных встреч на свежем воздухе! Этот стильный и функциональный набор складной мебели станет вашим верным помощником в организации пикников, барбекю и семейных выездов на природу.



Уникальные особенности:



Эстетика и практичность: Гарнитур выполнен из прочного полипропилена и HDPE с толщиной 40 мм, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям. Эффект имитации дерева придает мебели натуральный вид, который идеально вписывается в любой ландшафт.



Надежный каркас: Стальной каркас диаметром Φ281.0/Φ251.4MM обеспечивает высокую устойчивость и надежность, что позволяет вам наслаждаться отдыхом без лишних забот. Пластиковые наконечники защищают поверхность от повреждений и добавляют дополнительную безопасность.



Легкость и компактность: Благодаря складной конструкции, гарнитур легко транспортировать и хранить. Всегда под рукой – идеальный вариант для спонтанных выездов на природу или дачу!



Преимущества использования Гарнитура Пикник:



Удобство в использовании: Забудьте о громоздкой и тяжелой мебели! С Гарнитуром Пикник вы сможете наслаждаться комфортом даже в самых удаленных уголках природы.



Экономия времени и усилий: Быстрая сборка и разборка – всего несколько минут и вы готовы к пикнику! С этим набором вы сможете сосредоточиться на главном – на радости общения с близкими.



Устойчивость к погодным условиям: Никакие дожди или солнечные лучи вам не помеха. Гарнитур не боится влаги и легко очищается, оставаясь всегда в идеальном состоянии.



Проблемы, которые решает Гарнитур Пикник:



Устали от неудобной и громоздкой мебели для отдыха? Мечтаете о стильном и практичном решении для летних встреч с друзьями и семьей? Гарнитур Пикник станет вашим идеальным выбором! Позвольте себе наслаждаться каждым моментом на свежем воздухе, не беспокоясь о комфорте.



Не упустите шанс! Закажите Гарнитур Пикник уже сегодня и сделайте ваши выезды на природу по-настоящему незабываемыми! Наслаждайтесь качеством, стилем и удобством, которые вы заслуживаете. Ваш идеальный отдых начинается здесь!



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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1370 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота720 мм
  • Материалполипропилен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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