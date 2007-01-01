Характеристики товара
Описание
Гарнитур Пикник – Ваша идеальная мебель для отдыха на природе!
Представляем вам Гарнитур Пикник – незаменимый спутник для любителей активного отдыха и уютных встреч на свежем воздухе! Этот стильный и функциональный набор складной мебели станет вашим верным помощником в организации пикников, барбекю и семейных выездов на природу.
Уникальные особенности:
Эстетика и практичность: Гарнитур выполнен из прочного полипропилена и HDPE с толщиной 40 мм, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям. Эффект имитации дерева придает мебели натуральный вид, который идеально вписывается в любой ландшафт.
Надежный каркас: Стальной каркас диаметром Φ281.0/Φ251.4MM обеспечивает высокую устойчивость и надежность, что позволяет вам наслаждаться отдыхом без лишних забот. Пластиковые наконечники защищают поверхность от повреждений и добавляют дополнительную безопасность.
Легкость и компактность: Благодаря складной конструкции, гарнитур легко транспортировать и хранить. Всегда под рукой – идеальный вариант для спонтанных выездов на природу или дачу!
Преимущества использования Гарнитура Пикник:
Удобство в использовании: Забудьте о громоздкой и тяжелой мебели! С Гарнитуром Пикник вы сможете наслаждаться комфортом даже в самых удаленных уголках природы.
Экономия времени и усилий: Быстрая сборка и разборка – всего несколько минут и вы готовы к пикнику! С этим набором вы сможете сосредоточиться на главном – на радости общения с близкими.
Устойчивость к погодным условиям: Никакие дожди или солнечные лучи вам не помеха. Гарнитур не боится влаги и легко очищается, оставаясь всегда в идеальном состоянии.
Проблемы, которые решает Гарнитур Пикник:
Устали от неудобной и громоздкой мебели для отдыха? Мечтаете о стильном и практичном решении для летних встреч с друзьями и семьей? Гарнитур Пикник станет вашим идеальным выбором! Позвольте себе наслаждаться каждым моментом на свежем воздухе, не беспокоясь о комфорте.
Не упустите шанс! Закажите Гарнитур Пикник уже сегодня и сделайте ваши выезды на природу по-настоящему незабываемыми! Наслаждайтесь качеством, стилем и удобством, которые вы заслуживаете. Ваш идеальный отдых начинается здесь!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1370 мм
- Ширина700 мм
- Высота720 мм
- Материалполипропилен
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет