Характеристики товара
Описание
Столик низкий садово-парковый из термодерева «Форест мини» 740 цвет графит. Гармонично смотрится в комплекте со скамейками и креслами серий «Моунтеин» или «Стоне». Для кафе, базы отдыха или придомовой территорий.
Вес, кг: 15
Транспортный объем, м3: 0,1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина740 мм
- Глубина530 мм
- Высота450 мм
- Вес15 кг
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет