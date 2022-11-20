Характеристики товара
Описание
В атмосферу дачного дома на веранде, гостиной или кабинете можно привнести какие-то новшества, если дополнить их интерьер такой элегантной деталью как кофейный столик Майами Бич, высотой 45 см. Так же можно исрользовать как подставку для цветов или сервировочный столик. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 100 кг.
Вес: 4,58 кг
Высота: 45 см
Ширина: 50 см
Длина: 80 см
Упаковка (Д*Ш*В): 80х50х4,5 см
Упаковка (объем): 0,018 м3
Упаковка (вес): 4,72 кг
Площадь покраски: 1,50 м2
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина500 мм
- Длина800 мм
- Вес4,6 кг
- Материал каркасадерево