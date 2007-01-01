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Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый Sky Table
34 оценки
21 190
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Стол пластиковый Sky Table

Артикул: CH-026-830
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковые столы серии Sky станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию.
Столы Sky можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество в упаковке:мм1 шт
Размер упаковки:820х830х140 мм
Объем упаковки:0.095 м³
Вес упаковки:15.5 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стол пластиковый Sky Table
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