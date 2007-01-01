Характеристики товара
Описание
Пластиковые столы серии Sky станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию.
Столы Sky можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран;
- подходит для использования в помещении и на открытом воздухе
|Количество в упаковке:
|мм
|1 шт
|Размер упаковки:
|820х830х140 мм
|Объем упаковки:
|0.095 м³
|Вес упаковки:
|15.5 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Вес14 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет