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Стол Конте - фото 1

Стол Конте

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Характеристики товара

Описание

Интерьерный круглый стол «Конте» в современном стиле лофт. Каркас изготовлен из стали, окрашенной в матовый черный цвет. В качестве столешницы использован высококачественный монолитный компакт-пластика HPL, толщиной 12 мм. Цвет поверхности – «серый гранит». Материалы позволяют использовать обеденный стол не только в помещениях, но и на открытых пространствах, включая места с повышенной влажностью.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Вес16 кг
  • Материал подстольясталь
  • Размер упаковки900x900x45 см

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