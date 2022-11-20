Характеристики товара
Описание
Интерьерный круглый стол «Конте» в современном стиле лофт. Каркас изготовлен из стали, окрашенной в матовый черный цвет. В качестве столешницы использован высококачественный монолитный компакт-пластика HPL, толщиной 12 мм. Цвет поверхности – «серый гранит». Материалы позволяют использовать обеденный стол не только в помещениях, но и на открытых пространствах, включая места с повышенной влажностью.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Вес16 кг
- Материал подстольясталь
- Размер упаковки900x900x45 см