Характеристики товара
Описание
Кухонный стол Summer в черном цвете и квадратной столешницей отлично подойдет для любого интерьера. Его оттенок подчеркнет темный дизайн или станет ярким акцентом в светлом. Столешница выполнена из МДФ, что увеличивает срок ее использования и облегчает ежедневный уход. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с другими предметами мебели
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Материал ножекметалл, бук
- Страна изготовленияРоссия