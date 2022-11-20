Товар в корзине. Перейти
Стол Summer, чёрный - фото 1Стол Summer, чёрный - фото 2Стол Summer, чёрный - фото 3

Стол Summer, чёрный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Aida диам. 90 см, палисандр, темный орех
Стол Aida диам. 90 см, палисандр, темный орех
Следующий Стул Элегант
Стол Aida диам. 90 см, палисандр, темный орех

Характеристики товара

Описание

Кухонный стол Summer в черном цвете и квадратной столешницей отлично подойдет для любого интерьера. Его оттенок подчеркнет темный дизайн или станет ярким акцентом в светлом. Столешница выполнена из МДФ, что увеличивает срок ее использования и облегчает ежедневный уход. Основание обеденного стола металлическое, что делает его прочным и надежным. Ножки из бука сочетаются с другими предметами мебели

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Материал ножекметалл, бук
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
14

Зажим белый

Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
9

Зажим прозрачный

Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
5

Зажим прозрачный с липучкой

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Фуршетная юбка 01, голубая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
10

Фуршетная юбка 01, зеленая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
9

Фуршетная юбка 02, розовая

Фуршетная юбка односторонняя Настоящее фото товара Фуршетная юбка односторонняя , произведённого компанией ChiedoCover
от540
7

Фуршетная юбка односторонняя

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.