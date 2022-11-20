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Стол Вустер

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Длина: 160 / 210 см

Высота: 77 см

Ширина: 90 / 95 см

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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 1000 750 40 массив сосны 63 21890
1800 1000 750 40 массив сосны 59 20490
1600 800 750 40 массив сосны 46 16490
1500 800 750 40 массив сосны 45 15890
1200 600 750 40 массив сосны 33 12090
1100 600 750 40 массив сосны 32 11590
2000 1000 750 40 массив дуба 78 54990
1800 1000 750 40 массив дуба 72 50290
1600 800 750 40 массив дуба 56 37590
1500 800 750 40 массив дуба 54 35690
1200 600 750 40 массив дуба 39 23990
1100 600 750 40 массив дуба 37 22590

Варианты столешницы

Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Вустер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Подстолье Лофт Вустер
Подстолье Лофт Вустер
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