Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Длина: 160 / 210 см
Высота: 77 см
Ширина: 90 / 95 см
Материал дерево, металл
Длина: 160 / 210 см
Высота: 77 см
Ширина: 90 / 95 см
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|1000
|750
|40
|массив сосны
|63
|21890
|1800
|1000
|750
|40
|массив сосны
|59
|20490
|1600
|800
|750
|40
|массив сосны
|46
|16490
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|45
|15890
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|33
|12090
|1100
|600
|750
|40
|массив сосны
|32
|11590
|2000
|1000
|750
|40
|массив дуба
|78
|54990
|1800
|1000
|750
|40
|массив дуба
|72
|50290
|1600
|800
|750
|40
|массив дуба
|56
|37590
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|54
|35690
|1200
|600
|750
|40
|массив дуба
|39
|23990
|1100
|600
|750
|40
|массив дуба
|37
|22590
Диван офисный Царица Востока
Покрывало 220-123
Покрывало 220-124
Покрывало 220-126
Люстра Beira 6
Люстра Taro 9
Кресло Пенек
Детский растущий стул Хохлома
Детский растущий стул Гжель
Стул Вольт рогожка, серо-голубой
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло