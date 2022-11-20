Стол Petal D110

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Стол Petal D110

4.9
15 900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 33.6 кг

Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.3 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Вес34 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный, черный
  • Страна изготовленияКитай

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Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый Skabu, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Стол круглый Skabu

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Барный стул крутящийся венге/ черныйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
15

Барный стул крутящийся венге/ черный

Настоящее фото товара Барный стул 1018 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 черный

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Диван Uno, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
11

Диван Uno

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
13

Диван Uniko

Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
15

Диван G20

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Настоящее фото товара Стол С-40, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Стол С-40

Барный стул Mint синий велюр, черная эмальНастоящее фото товара Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
91Хит

Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

Стол обеденный Глазго большойНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Глазго большой

Полукресло Лилия, темно-серый - красныйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
8

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

Стул пластиковый Toby желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
9

Стул пластиковый Toby желтый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Обеденный стол BauhausНастоящее фото товара Обеденный стол Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
7

Обеденный стол Bauhaus

Стул пластиковый Virginia, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, белый

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Стул пластиковый Bora Bistrot, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

Кресло пластиковое Box, зеленыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Box, зеленый

Настоящее фото товара Барный стул Sport, красный/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
7

Барный стул Sport, красный/ черный

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Барный стул Sport, белый

Настоящее фото товара Слэб Кама, произведённого компанией ChiedoCover
от25 700
15

Слэб Кама

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

В наличии 35 шт.
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 99 шт.
Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 100 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Cross, белый

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Dark Green, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
11

Стул Pescara велюр Dark Green

В наличии 149 шт.
Стул Arabis, велюр Ash BlueНастоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, велюр Ash Blue

Настоящее фото товара Стул Marbella античная медь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 650
Оптовая цена
7

Стул Marbella античная медь

Стул Field темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 750
Оптовая цена
8

Стул Field темно-зеленый

Настоящее фото товара Стул Flip Олива, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
10

Стул Flip Олива

В наличии 179 шт.
Стул Flip СерыйНастоящее фото товара Стул Flip Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
13

Стул Flip Серый

В наличии 48 шт.
Стул Gemma капучиноНастоящее фото товара Стул Gemma капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 950
Оптовая цена
11

Стул Gemma капучино

В наличии 1 шт.
Стул Convers, античный оливковыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
7

Стул Convers, античный оливковый

В наличии 31 шт.
Стул Dill, античный зеленыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный зеленый

Стул Brandy, зеленыйНастоящее фото товара Стул Brandy, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
8

Стул Brandy, зеленый

Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
10

Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99021
49 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

Стул барный Оскар, вельвет оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет оранжевый