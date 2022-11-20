Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 33.6 кг
Объем: 0,09
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стол пластиковый квадратный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 5, венге
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Кресло Изо GTS
Стул Квета
Стул Сильвия АРМ
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул уличный Фотон тёмный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул-кресло Newton
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Стол Бруклин 120 x 60 серебро
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Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
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