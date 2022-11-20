Фотография Стол Лофт Эгоист от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Лофт Эгоист

4.2
Оптовая цена
от 19 900 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Лофт Эгоист
Стол Лофт Эгоист
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Стол Лофт Эгоист

4.2
19900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1500 мм
  • Материал столешницысосна, 40 мм

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