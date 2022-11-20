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Стол обеденный Kay 110*110 орех

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Обеденный деревянный стол из массива гевеи, выполненный в цвете орех.
Столешница выполнена из МДФ плиты, толщиной 25 мм и покрытой натуральным шпоном ясеня с красивым рисунком. Ножки из массива гевеи.
Размер столешницы 110*110 см. Стол станет идеальным дополнением для современного интерьера.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 114,4*114*10,5
Вес брутто: 30
Обьем: 0,137

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1144 мм
  • Высота упаковки1140 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки30 кг

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