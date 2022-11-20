Характеристики товара
Описание
Обеденный деревянный стол из массива гевеи, выполненный в цвете орех.
Столешница выполнена из МДФ плиты, толщиной 25 мм и покрытой натуральным шпоном ясеня с красивым рисунком. Ножки из массива гевеи.
Размер столешницы 110*110 см. Стол станет идеальным дополнением для современного интерьера.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 114,4*114*10,5
Вес брутто: 30
Обьем: 0,137
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина1100 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1144 мм
- Высота упаковки1140 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки30 кг