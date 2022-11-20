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Стол Лофт 13 1200x700, ясень - фото 1Стол Лофт 13 1200x700, ясень - фото 2

Стол Лофт 13 1200x700, ясень

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Материалмассив
  • Материал каркасаметалл

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